Newyorške borze trgovanje zaključile v zelenem, Nasdaq kar 3,7 odstotka višje

New York, 9. marca - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje zaključili v zelenem, tehnološki indeks Nasdaq pa kar 3,7 odstotka višje kot v ponedeljek. Tesline in druge tehnološke delnice so namreč po obdobju šibkosti v pričakovanju potrditve 1900 milijard dolarjev vrednega stimulacijskega paketa v ZDA zopet poskočile navzgor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.