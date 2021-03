Delo o prelomnici pri gradnji železnice (10. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Boris Šuligoj v komentarju Nove uzde jezdecev drugega tira piše o tem, da so polemike glede denarja, aneksov, trase in izvajalcev glede projekta drugi tir krinka, v ozadju pa je v glavnem politika. Avtor meni, da se trenutnemu vodstvu naročnika in ministrstvu pozna, da pri delovanju nimajo toliko trdovratnih nasprotnikov, kot so jih imeli poprej.