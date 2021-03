Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pozivu premierja Janeza Janše k odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča. Poročale so tudi o pričakovanjih koordinatorja za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelka Kacina, da bo večji del prebivalstva pocepljen s cepivom AstraZenece in o brezplačnem testiranju na meji z Italijo.