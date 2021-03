Večer o rešitvah za dostojnejšo starost (10. 3.)

Maribor, 9. marca - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Poligon piše o tem, da se ob predlogu opozicijske Levice k dvigu najnižjih pokojnin ponovno odpira stara dilema: kaj so pokojnine in kaj socialna pomoč. Ob tem dodaja, da so prvi dežurni krivec vedno prenizke plače, ki znotraj obstoječega pokojninskega sistema ne omogočajo višjih pokojnin.