Borussia Dortmund in Porto prva četrtfinalista lige prvakov

Ljubljana, 9. marca - V nogometni lige prvakov sta znana prva četrtfinalista. To sta Borussia Dortmund in Porto. Nemci so izločili Sevillo, potem ko so na povratni tekmi s Sevillo igrali 2:2, Portugalci pa so odpravili Juventus, ko so po podaljšku sicer izgubili z 2:3, a prvo tekmo dobili z 2:1.