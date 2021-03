Psihoanalitik: Starši ne smejo otroku izstavljati računov

Ljubljana, 10. marca - V vsakem od nas je potencial za sočutno starševsko držo, otroci pa ta potencial prebudijo, je prepričan psihoanalitik Tomaž Erzar. Vendar pa starši pri vzgoji po njegovih besedah tudi nihajo, so prestrašeni in ne vedo, kako naprej. Meni, da si morajo to priznati, ne pa skrivati občutij in otroku kasneje izstaviti računa za svojo stisko.