Britansko kraljico razžalostili očitki Harryja in Meghan glede rasizma

London, 9. marca - Britanska kraljica Elizabeta II. je danes sporočila, da so jo zelo razžalostili očitki rasizma, o katerih sta v eksplozivnem intervjuju govorila princ Harry in njegova soproga, vojvodinja sussekška Meghan. Kraljica je izrazila še globoko zaskrbljenost in izrazila sočutje s parom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.