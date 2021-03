Denar iz direktorskih goljufij na Otoku prali v Sloveniji

Ljubljana, 9. marca - Ljubljanski kriminalisti so v začetku minulega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so osumljeni izvajali pranje denarja, ki izvira iz t. i. direktorskih goljufij, ki so bile storjene v Veliki Britaniji. Za zdaj je osumljenih pet oseb, za tri je preiskovalni sodnik že odredil pripor.