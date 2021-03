V mariborskem zdravstvenem domu sposobni cepiti proti covidu-19 dnevno 3000 ljudi

Maribor, 10. marca - Nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je danes obiskal mariborski zdravstveni dom, kjer se je seznanil s potekom cepljenja proti covidu-19 in pripravami na četrtkov začetek cepljenja delavcev v vzgoji in izobraževanju. Tam so po besedah vodstva sposobni cepiti dnevno 3000 ljudi.