Obsežen protikoronski zakonski paket v ZDA morda potrjen že v sredo

Washington, 9. marca - Ameriški kongres bi že v sredo lahko potrdil 1900 milijard dolarjev vreden predlog zakona za boj proti pandemiji covida-19 in pomoč podjetjem ter prebivalstvu. To je tretji tovrstni paket do zdaj od izbruha pandemije lani marca in predstavlja prvi velik zakonodajni projekt administracije ameriškega predsednika Josepha Bidna.