Češki in madžarski premier ta teden v Izrael zaradi cepiva proti covidu-19

Budimpešta/Praga, 9. marca - Češki in madžarski premier, Andrej Babiš in Viktor Orban, bosta ta teden obiskala Izrael, kjer naj bi se seznanila tako s potekom cepljenja proti covidu-19 kot proizvodnji cepiva. Po napovedih naj bi se Babiš in Orban v četrtek sestala z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.