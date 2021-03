Francija bo olajšala dostop do tajnih dokumentov o alžirski vojni

Pariz, 9. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron namerava olajšati dostop do tajnih dokumentov o alžirski vojni, so danes sporočili iz Elizejske palače. S tem se je predsednik odzval na zahteve akademikov, ki pozivajo k lažjem dostopu do več kot 50 let starih arhivov, poročajo tuje tiskovne agencije.