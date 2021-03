Odbor DZ za gospodarstvo danes o razmerah v turizmu in gostinstvu

Ljubljana, 10. marca - Člani odbora DZ za gospodarstvo bodo razpravljali o vplivu epidemije covida-19 na turistično in gostinsko dejavnost. Na sejo so vabljeni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predstavniki vseh pomembnejših institucij iz sektorja. Turizem in gostinstvo sta med panogami, ki jih je covid-19 prizadel najbolj.