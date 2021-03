Svetovni dan ledvic v znamenju ozaveščanja o pomenu in preprečevanju ledvičnih bolezni

Ljubljana, 11. marca - Danes obeležujemo svetovni dan ledvic. Cilj letošnje teme Dobro živeti z ledvično boleznijo je povečati znanja in ozaveščenost bolnikov o učinkovitem zdravljenju in obvladovanju simptomov, predvsem pa opolnomočiti bolnike, da bi lažje dosegali cilje, ki so jim pomembni, so sporočili iz Slovenskega nefrološkega društva.