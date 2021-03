Na Gorenjskem projekt za zaščito arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj vasi

Kranj, 9. marca - Zaključuje se projekt Arhitektura gorenjskih vasi, v okviru katerega so bile izdelane tipološke študije za prostorski razvoj vasi na Gorenjskem, izdana publikacija o kozolcih in izvedene naložbe v ohranitev arhitekturne dediščine. Sodelujoči v projektu so rezultate predstavili na današnji spletni konferenci.