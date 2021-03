Ljubljanska borza: Indeks nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 9. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,11 odstotka in se ustavil pri 991 točkah. Skupni promet je dosegel 2,29 milijona evrov, od tega je 558.000 evrov prispeval posel s svežnjem Petrolovih delnic. Največ prometa so vlagatelji ustvarili z delnicami Krke, sledile so Petrolove.