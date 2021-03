Objavljeno javno naročilo za rekonstrukcijo in izgradnjo prizidka k OŠ Simona Jenka v Smledniku

Medvode, 14. marca - Občina Medvode je objavila javno naročilo za rekonstrukcijo in izgradnjo prizidka k Osnovni šoli (OŠ) Simona Jenka v Smledniku. Projekt je ocenjen na približno milijon evrov, rok za oddajo ponudb je 30. april do 9. ure. Začetek gradnje prizidka pričakujejo letos poleti, zaključek pa v letu 2022, so za STA povedali na občini.