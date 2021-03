Seminar na daljavo za učitelje slovenščine v Avstraliji

Ljubljana, 9. marca - Danes se je začelo vsakoletno strokovno izpopolnjevanje za učitelje slovenščine v čezoceanskih državah. Seminar, ki običajno poteka v Slovenji, tokrat zaradi epidemioloških razmer poteka virtualno na daljavo, in sicer v tem in naslednjem tednu. Letos svoje znanje in metode učenja strokovno izpopolnjuje sedem učiteljev iz Avstralije.