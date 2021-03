Varuh človekovih pravic kritičen do okoljskega ministrstva zaradi postopkov priprave zakonov

Ljubljana, 9. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je kritičen do postopkov, ki jih ministrstvo za okolje in prostor vodi v zvezi s pripravo osnutka novega zakona o varstvu okolja. Delovanje ministrstva ni skladno "s sodobnimi demokratičnimi standardi", je zapisal, to pa da je na ministrstvu v zadnjem času celo "modus operandi".