Odbor DZ o zakonu o tujcih na eni od prihodnjih sej

Ljubljana, 9. marca - Odbor DZ za notranje zadeve je obravnavo novel zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti, ki je bila predvidena za danes, prestavil na eno od prihodnjih sej. Takšen sklep so izglasovali v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB ter koalicijski SMC, saj današnji datum seje ni v skladu s poslovniškimi roki.