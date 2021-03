Klet Brda s trajnostno pridelavo grozdja za ohranjanje krajine

Dobrovo, 16. marca - V Kleti Brda menijo, da je trajnostni vidik vinogradništva in vinarstva edina prava pot. Vinograd mora biti naravi in ljudem, ki ga obdelujejo, kar se da prijazen, obenem pa pridelovalcu prinašati dohodek in omogočati razvoj na dolgi rok. Zato so za svoje kooperante pripravili pravila za trajnostno pridelavo grozdja.