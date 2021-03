Raziskava: S hrano povezana tretjina vseh izpustov toplogrednih plinov

New York, 9. marca - Tretjina vseh globalnih izpustov toplogrednih plinov je povezana s hrano, kaže nova raziskava. V tej oceni so raziskovalci upoštevali denimo krčenje gozdov, rabo gnojil, gojenje živine in odpadke. Avtorji upajo, da bodo podatki pomagali prepoznati področja, na katerih bodo globalni ukrepi za zmanjšanje izpustov najbolj učinkoviti.