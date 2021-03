Moskva in Washington obnovila podnebne pogovore

Moskva, 9. marca - Moskva in Washington sta obnovila podnebne pogovore, pri čemer se strani osredotočata predvsem na gozdove in Arktiko, pa tudi na jedrsko energijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA in Rusija so pogovor vzpostavile kljub oslabljenim dvostranskim odnosom zaradi zaprtja ruskega opozicijskega politika Alexeija Navalnega.