Lanišek si zdravi hrbet, Peter Prevc in Zajc na celinski pokal

Ljubljana, 9. marca - Eden od junakov skakalnega tabora na minulem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, na katerem so slovenski športniki osvojili kar šest kolajn, je tudi Anže Lanišek, ki je na srednji napravi osvojil bron. Kot pravi, je naspan in spočit in gre novim zmagam naproti. Trenutno pa še poteka rehabilitacija poškodbe hrbta, ki mu je delno zagrenila tudi SP.