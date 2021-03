Kljub epidemiji podjetje Roto v 2020 uspešno

Murska Sobota, 13. marca - Mednarodno podjetje Roto s sedežem v Murski Soboti, ki izdeluje izdelke plastičnih mas, je v lanskem letu poslovalo uspešno. S svojimi izdelki so prisotni v 55 državah in niso vezani le na eno panogo, prav to je po besedah prokuristke Nuše Pavlinjek Slavinec botrovalo tudi temu, da negativnih posledic pandemije niso preveč občutili.