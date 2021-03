Kacin: Ta mesec v Slovenijo predvidoma skoraj 283.000 odmerkov cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 9. marca - V marcu bo Slovenija predvidoma prejela 282.819 odmerkov cepiva proti covidu-19, je danes napovedal koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin. Predvidene so dobave 99.450 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, 30.000 odmerkov cepiva Moderne in po izračunih še 153.369 odmerkov cepiva AstraZenece.