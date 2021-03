Nevladne organizacije EU pozvale k zaščiti neodvisnega novinarstva na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji

Bruselj/Ljubljana, 9. marca - Pred sredino razpravo Evropskega parlamenta o ogrožanju medijske svobode na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji je danes 19 mednarodnih nevladnih organizacij in združenj s področja medijev in človekovih pravic Evropsko unijo pozvalo k "odločnemu ukrepanju za zaščito neodvisnega novinarstva" v teh treh državah.