Radenci, 9. marca - Neznanca sta prejšnji konec tedna iz odprtega skladišča trgovine v Radencih ukradla plastično okno. Radgonski policisti so to okno našli, je pa že bilo vgrajeno v verando stanovanjske hišo enega od osumljenih. Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi suma tatvine, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.