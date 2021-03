Pri Mladinski knjigi poezija Saše Pavček in Kondorjeve novosti

Ljubljana, 9. marca - Pri Mladinski knjigi je izšla druga pesniška zbirka Saše Pavček, naslovljena Zastali čas. Zbirko Kondor pa so nedavno obogatila antologija najkrajše slovenske pripovedi Na balkon visoke hiše, ki jo je zasnovala in uredila Alojzija Zupan Sosič, nov prevod pesnitve Pesem o sebi Walta Whitmana ter Tri novele Hermana Melvilleja, so sporočili z založbe.