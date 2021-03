Ravnatelji mariborskih srednjih šol s podporo kaznovanim dijakom

Maribor, 9. marca - Aktiv ravnateljev podravskih srednjih šol in dijaških domov je na ponedeljkovem sestanku sprejel skupno izjavo glede kaznovanja dijakov na protestu 9. februarja v Mariboru, na katerem so zahtevali ponovno odprtje šol za izvajanje pouka v živo. Mariborski ravnatelji so podporo dijakom naslovili na ministrico za izobraževanje Simono Kustec.