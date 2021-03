Večer o projektu drugega tira (9. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Srečko Klapš v komentarju (Ne)pričakovano piše o projektu drugega tira med Divačo in Koprom. Meni, da je prezgodaj, da bi odpirali šampanjce, ker bo oba odseka, kraškega in istrskega, gradil domači gradbinec Kolektor, saj ni nujno, da mu bo uspelo v zahtevanih rokih in predvsem v pogodbenih zneskih, s katerimi je zmagal na obeh razpisih.