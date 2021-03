Newyorške borze končale mešano

New York, 8. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano, indeks Dow Jones pa je edini končal v zelenem. Vlagatelji sicer stavijo na hitro okrevanje industrije, potovalnih agencij in drugih podjetij, ki bodo verjetno iz koronavirusnega obdobja izšli kot zmagovalci, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.