Dnevnik o zaupanju v policijo (9. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Primož Knez v komentarju Ko se prašiči postavijo na dve nogi piše o slovenski policiji, ki je od politike dobila dodatno, malodane neomejeno moč nad ljudstvom. Ko daš človeku v roke pendrek, pištolo, lisice in predvsem oblast in mu vbiješ v glavo, da je ljudstvo tvoj sovražnik, je do ekscesov, o kakršnih beremo zadnje čase, kratka pot, meni avtor.