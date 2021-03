Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je bil v Sloveniji potrjen prvi primer brazilske različice novega koronavirusa. Poročale so tudi o odpiranju teras gostinskih lokalov in o tem, da so se v šole vrnili še dijaki prvih treh letnikov. Poročale so tudi o strožjih ukrepih na mejnih prehodih za vstop v Slovenijo.