Chelsea se je po zmagi nad Evertonom utrdil na četrtem mestu

London, 8. marca - Nogometaši londonskega Chelseaja so na današnji tekmi 27. kroga angleškega prvenstva premagali Everton z 2:0 in se utrdili na četrtem mestu. Pred trenutno petouvrščenimi osmoljenci današnjega medsebojnega dvoboja na stadionu Stamford Bridge imajo štiri točke prednosti. Ob 21. uri se bo začela še zadnja tekma tega kroga med West Hamom in Leedsom.