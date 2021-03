Italija ob 100.000 smrtnih žrtvah covida-19 odobrila cepivo AstraZenece za starejše od 65 let

Rim, 8. marca - Italija je danes odobrila cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca tudi za starejše od 65 let, so sporočili iz ministrstva za zdravje. V državi so medtem zabeležili črni mejnik, saj je v povezavi s covidom-19 od začetka epidemije umrlo že več kot 100.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.