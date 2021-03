Evropski parlament odvzel imuniteto katalonskim evroposlancem

Bruselj, 9. marca - Evropski parlament je glasoval za odvzem imunitete katalonskim evroposlancem Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu, so danes sporočili v parlamentu. Odvzem imunitete so zahtevale španske oblasti, ki katalonske politike preganjajo zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017.