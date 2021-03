Tomaž Grom in Žiga Golob na spletnem koncertu v živo iz Gallusove dvorane CD

Ljubljana, 9. marca - Na spletnem koncertu v živo iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD) bosta nocoj v okviru Cankarjevih torkov nastopila kontrabasista Tomaž Grom in Žiga Golob. Nastopila bosta samostojno in v duu, koncert pa bo na voljo brezplačno v prenosu na YouTube kanalu in Facebook strani CD.