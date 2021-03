Slovenska čitalnica v Gradcu in študentski klub pripravila literarne dneve na Facebooku

Gradec, 9. marca - Slovenska čitalnica v Gradcu je s tamkajšnjim klubom slovenskih študentk in študentov pripravila literarne dneve na Facebooku. Povabili so avtorice Petro Bauman, Cvetko Lipuš in Amino Majetić, ki se bodo predstavile danes, v sredo in četrtek, so sporočili iz Pavlove hiše v avstrijski Radgoni.