Slovenski rokometaši zdesetkani, a nabrušeni

Zreče, 8. marca - Slovenski rokometaši so pred bližnjimi tekmami v Celju in Berlinu ostali brez dveh pomembnih členov v svoji verigi. V odsotnosti Boruta Mačkovška in Nika Henigmana se bodo v torek v Zlatorogu ob 20.10 pomerili s Poljaki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022, od petka do nedelje pa jih čaka še kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Tokiu.