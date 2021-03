Vrata odpira spletni turistični sejem ITB Berlin Now

Berlin, 9. marca - Eden najpomembnejših globalnih turističnih sejmov ITB Berlin bo letos zaživel v povsem spletni različici in pod imenom ITB Berlin Now. V živo bo dogodek potekal od danes do petka, spletna platforma pa bo na voljo še do konca maja, razkrivajo na spletni strani dogodka. Slovenija se bo na novinarski konferenci predstavila v sredo.