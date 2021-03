Črni Kal, 8. marca - Policisti so v soboto ob 8. uri na Črnem Kalu ustavili osebni avto, ki ga je vozil 53-letni državljan Kosova. V vozilu je bilo pet državljanov Turčije, ki so prišli v Slovenijo nelegalno, v okolici pa so prijeli še pet državljanov Turčije. Voznika, ki je prevažal tujce, bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.