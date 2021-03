V večjih zdravstvenih domovih po državi še vedno cepijo starejše od 75 let

Maribor/Velenje, 8. marca - V večjih zdravstvenih domovih po državi trenutno povečini še vedno cepijo starejše od 75 let, teče tudi cepljenje najstarejših skupin prebivalstva z drugim odmerkom in najranljivejših kroničnih bolnikov. Ponekod, na primer v Murski Soboti, so že začeli cepiti starejše od 70 let, nekateri pa tudi zaposlene v šolstvu.