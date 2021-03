Celjska bolnišnica lani po več letih izgube z dobičkom

Celje, 8. marca - Celjska bolnišnica, ki je od leta 2016 beležila izgubo, je lani poslovala z dobičkom v višini 2,7 milijona evrov. Lanski prihodki so znašali 140,8 milijona evrov, leto prej pa 117,7 milijona evrov. Njihovo delovanje je lani zaznamovala epidemija covida-19, skupaj so zdravili 982 covidnih bolnikov, so danes sporočili iz bolnišnice.