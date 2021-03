Izrael in Evropa povezujeta svoji elektroenergetski omrežji

Nikozija, 8. marca - Za energetsko varnost Izraela pomembna povezava njegovega elektroenergetskega omrežja s Ciprom in Grčijo ter s tem s celotno EU je korak bližje. Predstavniki Izraela, Cipra in Grčije so danes v Nikoziji podpisali pismo o nameri za gradnjo približno 1208 kilometrov dolge električne povezave, je poročala državna televizija Cipra RIK.