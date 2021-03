V Angliji na milijone otrok znova v šolskih klopeh

London, 8. marca - Na milijone otrok v Angliji je po dveh mesecih pouka od doma, kolikor je trajalo zadnje zaprtje javnega življenja zaradi pandemije covida-19, danes znova prestopilo šolska vrata. Osnovne šole so se odprle za vse učence do starosti 11 let, medtem ko se bodo otroci od 11. do 18. leta starosti v šole ta teden vračali postopoma.