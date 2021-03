V Domu Nine Pokorn sanirajo v petkovem požaru uničeno sobo

Žalec, 8. marca - V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so danes začeli sanacijo v petkovem požaru uničene sobe. Upajo, da bodo dela zaključili do konca tedna. Danes so se odločili, da 11 stanovalcev ostane še po drugih enotah kamor so jih preselili, da lahko vse prepleskajo in vzpostavijo normalno stanje, je za STA povedal direktor doma Tomaž Lenart.