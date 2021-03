Končan je projekt Kolesarjenje ob železni zavesi

Murska Sobota, 8. marca - Zaključen je projekt Kolesarjenje ob železni zavesi (IronCurtainCycling). Mednarodno partnerstvo, sestavljeno iz madžarskih in slovenskih partnerjev, je tri leta in pol vzpostavljalo skupno kolesarsko turistično destinacijo na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko. Evropsko sofinanciran projekt je bil vreden nekaj pod 2,3 milijona evrov.