Na protestih v Mjanmaru nove smrtne žrtve

Naypyitaw, 8. marca - Na protestih proti vojaškemu udaru v Mjanmaru so danes znova izbruhnili spopadi med varnostnimi silami in protestniki. Pripadniki varnostnih sil so streljali na protestnike, pri čemer jih je več umrlo. Po vsej državi poteka tudi stavka v znak nasprotovanja vojaški hunti, ki je v začetku februarja prevzela oblast.