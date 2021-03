Program Svit poteka tudi v času epidemije covida-19

Ljubljana, 8. marca - Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki Svit kljub epidemiji covida-19 poteka v običajnem obsegu, a ob premišljenih in strogih zaščitnih ukrepih, so danes sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Letos bodo mesečno na presajanje povabili do 25.000 oseb.